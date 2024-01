4. Drive-Away Dolls (USA)

Actionkomödie on the Road: Mit einem Roadtrip von Philadelphia nach Florida wollen zwei lesbische Freundinnen, das frisch verlassene Partygirl Jamie (Margaret Quallie, Maid) und die brave Marian (Geraldine Viswanathan, Der Sex-Pakt), ihre Stimmung heben. Doch durch Zufall kommen sie in Besitz eines Koffers, der einer Gruppe unfähiger Krimineller gehört - und schon geraten die Dinge aus dem Ruder… Im Cast des Films von Ethan Coen (The Big Lebowski, Fargo) und seiner queeren Frau Tricia Cooke sind auch Matt Damon, Pedro Pascal und die lesbische Schauspielerin Beanie Feldstein (Booksmart).

Bonuswissen: Drive-Away Dolls ist schon seit rund zwanzig Jahren in der Mache. Seitdem wurden Holly Hunter, Selma Blair, Christina Applegate und Chloe Sevigny für die Hauptrollen gehandelt.

Wann & wo? Kinostart: 14. März 2024