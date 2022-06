6. In the Shadow of the Mountain (USA)

Biopic, das auf den Memoiren der bekannten Bergsteigerin Silvia Vasquez-Lavado basiert. Die Peruanerin ist eine der wenigen Frauen – und die erste offen lesbische -, die die Eight Summits (die acht höchsten Berge aller Kontinente) bestiegen hat. 2014 gründete die Überlebende sexueller Gewalt die Organisation „Courageous Girls“, die Mädchen und Frauen unterstützt, die sexuelle Gewalt erfahren haben oder Opfer von Menschenhandel wurden. Die Hauptrolle spielt Popstar/ Schauspielerin Selena Gomez (Only Murders in the Building), die den Film auch produziert.

Wann? Noch unbekannt, die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.