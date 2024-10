5) Perfume & Pain, USA

Das neue The L Word? Die lesbische Schauspielerin und Regisseurin Clea DuVall (Happiest Season) wird Anna Dorns gleichnamigen Roman (2024) als Serie adaptieren. In der Hommage an lesbische Groschenromane der 1950er geht‘s um eine mittelerfolgreiche Schriftstellerin mit Schreibblockade und kompliziertem Liebesleben in Los Angeles. Um sie herum: ihre klatschversessene Ex, eine sexy Studentin in ihrer Zoom-Schreibgruppe, ihre neue Nachbarin und das Hollywood-Sternchen, das die Rechte an einem ihrer Romane kaufen will.

Wann & wo? Noch im Entwicklungsstadium.