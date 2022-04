6. Everything’s Gonna Be Okay

Familien-Comedy: Der schwule Australier Nicholas (Josh Thomas, der auch in seiner semiautobiografischen Serie Please Like Me die schwule Hauptfigur spielte) wird nach dem Tod seines Vaters zum Vormund seiner zwei jugendlichen Halbschwestern in Kalifornien, Matilda (Kayla Cromer) und Genevieve (Maeve Press). Matilda ist Autistin und erlebt in der ersten Staffel ihr pansexuelles Coming Out mit ihrer Schulfreundin Drea (Lillian Carrier).

Wann und wo? 2 Staffeln à zehn Folgen, ab 12. April auf RTL+ (Ex-TV Now)

Den Trailer gibt's leider nur im englischen Original