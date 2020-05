4. Noch nie in meinem Leben: Comedy mit Coming Out

Nach den Highschoolkomödien Booksmart und Der Sex-Pakt über nerdige - und lesbische - Teenagerinnen, kommt das Thema jetzt auch als Comedyserie: Die indischstämmige Devi (Maitreyi Ramakrishnan) will im neuen Schuljahr endlich in der Hierarchie aufsteigen und geht mit ihren besten Freundinnen, Theater-Nerd Eleanor (Ramona Young) and Technik-Nerd Fabiola (Lee Rodriguez), generalstabsmäßig daran, ihre Popularitäs-Checkliste – Boyfriend, Partys, Sex, Alkohol - abzuhaken, ohne zu merken, dass sie die beiden auf halber Strecke verliert. So erlebt etwa Fabiola währenddessen ihr lesbisches Coming Out - diese Story wird aber leider nur als B-Plot erzählt.

Gut zu wissen: Die Serie stammt von Mindy Kaling, in deren früheren Sitcoms The Mindy Project und Champions es auch LGBT-Figuren gab. Aus einer geplanten Comedyserie, in der sie selbst eine Großstadtlesbe mit Regenbogenfamilie in der Provinz gespielt hätte, wurde leider (bisher) nichts.

USA 2020 (OT: Never Have I Ever), von Mindy Kaling/ Lang Fisher, 10 Folgen, seit 27. April bei Netflix