3. GLOW (USA), 3 Staffeln - Netflix

Wrestlerinnen in den 80er Jahren: In der Dramedy über die erste weibliche Wrestlingtruppe (die es tatsächlich so ähnlich gab) gibt's erst seit der zweiten Staffel eine lesbische Wrestlerin, die Ex-Stripperin Yolanda (Shakira Barrera) – am Ende sind‘s dann schon zwei: Arthie (Sunita Mani) verliebt sich in die neue Kollegin und erlebt ihr Coming Out.

Staffel 3 (seit 9. Aug.): Die Frauen ziehen mit ihrer Show nach Las Vegas. Arthies Fremdeln mit ihrer neu entdeckten Identität und ihre sexuelle Unerfahrenheit trüben das Liebesglück des jungen Paars. Außerdem: Geena Davis als Hotelmanagerin!

Lohnt sich das? Frauenfreundschaften, Liebe, Sexismus und 80er-Jahre-Style – angenehm leicht, ohne platt zu sein. Yolanda und Arthie sind allerdings nur Nebenfiguren und nicht in jeder Folge zu sehen.