5. Adam (USA, 2019)

Gender-Komödie: Der brave Teenager Adam verbringt die Sommerferien bei seiner coolen, lesbischen Schwester Casey in New York und taucht dort in die queere Szene ein. Als er sich in Gillian verliebt, hält die ihn für trans – ein Missverständnis, das Adam nicht rechtzeitig auflöst, wodurch er sich immer tiefer in einem Lügengespinst verstrickt.

Von und mit wem? Trans-Regisseur Rhys Ernst war zuvor Producer der trans-queeren Serie Transparent, das Drehbuch schrieb die lesbische Comiczeichnerin und Ex-The L Word-Autorin Ariel Schrag auf Basis ihres gleichmamigen ersten Romans. Im Cast gibt es keine bekannten Namen.

Wann? Premiere war am Wochenende beim Sundance Film Festival, einen deutschen Kinostarttermin gibt’s noch nicht.