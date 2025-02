Drømmer - Dreams (Sex Love) (NOR, 110‘), Regie/ Buch: Dag Johan Haugerud

Coming-of-Age: Die Teenagerin Johanne (Ella Øverbye) hat sich unsterblich in ihre Französischlehrerin verliebt und schreibt in ihrem Tagebuch eindringlich darüber. Als ihre Mutter und ihre Großmutter, eine bekannte Dichterin, die Aufzeichnungen finden, sind sie zunächst entsetzt. Doch mehr noch beginnen sie, über ihren eigenen Gefühle und Sehnsüchte nachzudenken – und sind so beeindruckt von Johannes Schilderungen, dass sie sogar darüber nachdenken, sie zu veröffentlichen. Und dann ist da noch die Frage, was wirklich zwischen Johanne und der Lehrerin geschah und wie authentisch die Texte eigentlich sind.

Wettbewerb, ab 19. Feb.