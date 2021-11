4) Beauty (USA, 2021, Regie: Andrew Dosunmu, Buch: Lena Waithe)

Worum geht’s? Beauty (Gracie Marie Bradley) ist eine aufstrebende Popsängerin in den 1980er Jahren, deren religiöse und kontrollierende Familie um jeden Preis ihre Beziehung mit ihrer butchigen Freundin Jasmine (Aleyse Shannon, bekannt als lesbische „Jada“ im Charmed-Reboot) auseinander bringen will. Denkt noch jemand an Whitney Houston und Robyn Crawford? Das Drehbuch zu dem Film, in dem auch Sharon Stone und die queere Schauspielerin Niecy Nash (K-Word #368) mitspielen, schrieb die lesbische Drehbuchautorin/ Produzentin Lena Waithe (Master of None, The Chi), die eine kleine Rolle in der zweiten Staffel von The L Word: Generation Q spielte.

Wann? Netflix hat den Film noch für 2021 angekündigt, bisher aber noch keinen Termin bekannt gegeben.