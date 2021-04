4. Loving Her (D)

Beziehungsserie: Hanna, die während der Coronapandemie aus finanziellen Gründen zurück zu ihren Eltern ziehen muss, läuft kurz vor ihrem Wegzug aus Berlin ihrer Jugendliebe Franzi und deren neuer Loverin über den Weg. Diese Begegnung veranlasst sie dazu, all ihre Ex-Freundinnen und -Affären Revue passieren zu lassen. Adaption der niederländischen Serie Anne+.

Wer? Banafshe Hourmazdi (Futur Drei, Der Wedding kommt) spielt Hanna, Lena Klenke (How To Sell Drugs Online Fast) Franzi. Im Cast sind auch Tatort-Kommissarin Karin Hanczewski und Eva Meckbach (Rampensau), die sich im Rahmen der #actout-Kampagne für mehr LGBTQ-Sichtbarkeit in Film, Fernsehen und Theater outeten (K-Word #390).

Wann und wo? Wurde im März in Berlin gedreht und soll im Sommer bei ZDFneo und in der ZDF Mediathek laufen. Da Loving Her zu den „Instant-Serien“ des Senders gehört, werden die Folgen voraussichtlich nur 10 bis 20 Minuten lang sein (in Staffel 1 von Anne+ dauerten sie 12 Minuten, in Staffel 2 doppelt so lange).