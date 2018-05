Von Karin Schupp

27.5.2018 - Es gibt Nachschub: In den letzten Monaten starteten in den USA sieben neue Serien mit lesbischen oder bisexuellen Hauptfiguren, die sicherlich früher oder später auch im deutschen Fernsehen laufen, mindestens aber bei Streaminganbietern stehen werden. Und einige sind dort schon jetzt in der englischen Originalversion abrufbar.

1. Station 19 (USA, 2018, 10 Folgen)

Worum geht’s? Das Grey's Anatomy-Spin Off um die ambitionierte Feuerwehrfrau Andy (Jaina Lee Ortiz) ist eine Art Chicago Fire in Seattle, nur mit jüngeren, attraktiveren Feuerwehrleuten und drei starken Frauen im Team.

Der L-Faktor bzw. B-Faktor: Wie in fast allen Serien der Powerproduzentin Shonda Rhimes gibt’s auch hier LGBT-Charaktere: Feuerwehrfrau Maya (Danielle Savre) outet sich in Folge 3 nebenbei als bisexuell (und als nicht-monogam) – erst am Ende der Staffel sehen wir sie aber auch einmal eine Frau küssen. Einen schwulen Kollegen gibt’s auch.

Wo läuft’s bei uns? Amazon, iTunes, Maxdome, Videoload, Google Play (bisher nur in der englischen Originalversion)