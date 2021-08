Von Karin Schupp, 22.8.2021

1. WIR (D)

Worum geht’s? Offiziell geht’s in der neuen ZDFneo-Serie über „einen Freundeskreis in den Dreißigern, [die] sich die großen Lebensfragen stellen und Bilanz ziehen“, tatsächlich aber steht eine Lovestory zwischen zwei Frauen im Mittelpunkt: Die frischgebackene Schulleiterin Helena und ihr Freund Tayo haben sich gerade ein Haus in ihrem Heimatstädtchen gekauft, ein Kind ist geplant, man trifft sich mit der alten Clique, alles geht so seinen Weg – bis nach zwölf Jahren Funkstille Annika wieder auftaucht, Helenas große, aber damals heimliche Liebe…

Mit wem? Katharina Nesytowa (In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte) und Eva Maria Jost (die sich im Rahmen der #actout-Aktion outete) spielen Helena und Annika. Auf dem Regiestuhl saß unter anderem die lesbische Regisseurin Kerstin Polte (Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?).

Wann? Ab 17. Sept. in der ZDF-Mediathek. Die ersten vier der 12 Folgen am 15. Oktober auch bei ZDFneo (20:15 Uhr). Staffel 2 ist in Arbeit.