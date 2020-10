7. Teenage Bounty Hunters (USA, 2020), 10 Folgen, Netflix

Keine klassische Highschoolserie: Produzentin Jenji Kohan (Orange is the New Black, GLOW) steht bekanntlich für subversive Storys mit starkem weiblichen Cast, so auch hier. Die Zwillinge Sterling (Maddie Phillipps) und Blair (Anjelica Bette Fellini) besuchen eine fromme christliche Privatschule im konservativen Georgia, wo die Leute sonntags zuerst zur Kirche und dann zum Schießstand gehen. Durch Zufall werden sie zu Kopfgeldjägerinnen, wenn ihnen ihre anderen Hobbys – Verliebtsein, Sex und einem großen Familiengeheimnis auf die Spur kommen – Zeit dafür lassen. Temporeich und witzig, aber man muss es tolerieren können, dass hier Teenies mit Waffen rumfuchteln.

L-Faktor: In der zweiten Hälfte der Staffel verliebt sich eine der Zwillinge in eine (heimlich) lesbische Mitschülerin – eine schön erzählte Geschichte, in der es nicht um Coming Out-Probleme geht, aber um die Schwierigkeiten, in einer homophoben Umwelt offen homosexuell zu leben. Leider wird es keine zweite Staffel geben, in der diese Story weitererzählt werden könnte.