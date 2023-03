7) Untamed, USA, angekündigt

Coming-out einer Mom-Bloggerin: Sarah Paulson spielt eine Bloggerin, Autorin von Selbsthilfebüchern und Mutter von drei Kindern, die ihren Mann nach 14 Ehejahren für eine international bekannte Ex-Fußballnationalspielerin verlässt. Wem das bekannt vorkommt: es ist die Geschichte von Glennon Doyle, die 2016 den Fußballstar Abby Wambach kennen lernte und inzwischen mit ihr verheiratet ist. Für die Hauptrolle in der Verfilmung ihrer Autobiografie Untamed (über 2 Millionen mal verkauft) war die queere Emmy- und Golden Globe-Gewinnerin Paulson übrigens Doyles erste und einzige Wahl, wie sie in ihrem Podcast We Can Do Hard Things erzählte. „Abby“ scheint noch nicht gecastet zu sein.

Wann? Unbekannt - die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.