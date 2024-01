6. Fancy Dance (USA)

Native-American-Drama: Die junge, indigene Lesbe Jax (Lily Gladstone) kümmert sich um ihre Nichte Roki (Isabel Deroy-Olson), seit ihre Schwester spurlos verschwunden ist. Nach einem Tipp von ihrer Freundin Saphhire (Crystle Lightning) machen sich Jax und Roki auf die Suche nach Tawi - doch Jax‘ Vater (Shee Whigham), der auf das Sorgerecht für Roki aus ist, schaltet die Polizei ein und bringt die beiden in große Schwierigkeiten.

Bonuswissen: Die queere Regisseurin Erica Tremblay gehört selbst dem Stamm der Seneca Cayuga an, in deren Reservat der Film spielt. Golden Globe-Gewinner:in Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) definiert sich als nichtbinär und gehört dem Stamm der Blackfeet an.

Wann & wo? 2024 im Kino - der genaue Starttermin steht noch nicht fest.