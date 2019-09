2. You Me Her (Kanada/ USA), 4 Staffeln - Netflix

Liebe zu dritt: In der weltweit einzigen Serie über eine polyamoröse Beziehung verlieben sich in Staffel 1 das ein wenig eingerostete Ehepaar Emma (Rachel Blanchard) und Jack (Greg Poehler) und die viel jüngere Izzy (Priscilla Faia) ineinander. Es folgen Gefühlschaos, öffentliches Coming Out und Eifersüchteleien – eine/r fühlt sich immer außen vor: In Staffel 2 ist es Jack, in Staffel 3 entzieht sich Emma...

Staffel 4 (seit 12. Juli): … und jetzt, wo Emma schwanger ist, hadert Izzy mit dem Vorort-Familienidyll, von dem ihre beiden Liebsten schon lange träumen.

Lohnt sich das? Am besten sind Staffel 1 und 2, in der die Chemie zwischen Emma und Izzy am besten zum Tragen kommt. Inzwischen ist die Luft ein bisschen raus: Die Beziehung ist im Alltag angekommen und so ziemlich jedes Thema rund um die Polyamorie abgehakt. Neu wäre jetzt nur eine vierte Person im Mix – vielleicht in der fünften und letzten Staffel (2020)?