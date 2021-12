Von Karin Schupp

11.10.2021 - Was gibt’s Schöneres, als sich in den Weihnachtsferien mit vollem Bauch im Kerzenschein aufs Sofa zu kuscheln und sich vom Fernsehgerät berieseln zu lassen? - Ja, es gibt tatsächlich noch was Schöneres, nämlich: wenn auf dem Bildschirm auch lesbische Charaktere zu sehen sind! Gerade wer über die Feiertage eine Überdosis Hetero-Familie hatte, hat da so manchen Nachholbedarf! Mit unseren acht Spielfilm-Tipps kommt ihr gut bis ins nächste Jahr!

1. Christmas at the Ranch (USA 2021, Regie: Christin Baker, Buch: Christin Baker/ Julie Anton, 94 min.)

Cowgirls in Love: Großstadt-Workaholic Haley (Laur Allen) kehrt nach Jahren auf die Ranch ihrer Oma (Lindsay Wagner) zurück, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Und natürlich gerät sie sofort mit Omas Pferdepflegerin Kate (Amanda Righetti) aneinander, für die die wichtigtuerische Stadtlesbe, die nur im Weg rumsteht, ein Störfaktor ist. Wie das endet, ist von Anfang an glasklar - aber genau diese berechenbare Rezeptur wünscht man sich ja manchmal!

L-Faktor: 100% von Lesben für Lesben: Christin Bakers dritter Spielfilm für ihren lesbischen Streamingdienst Tello.

Wo? Exklusiv bei Tello.