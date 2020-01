7. Adam (USA, 2019)

Was? New York 2006: Der brave Kleinstadt-Teenie Adam verbringt dort die Sommerferien bei seiner lesbischen Schwester Casey und taucht in ihren queer-lesbisch-trans-aktivistischen Freund*innenkreis ein. Kompliziert wird’s, als Adam sich in die lesbische Studentin Gillian verliebt, die ihn für trans hält - ein Missverständnis, das Adam nicht auflöst.

Wer? Basiert auf dem Debütroman der lesbischen Comiczeichnerin und Ex-The L Word-Autorin Ariel Schrag. Regisseur Rhys Ernst ist trans und war zuvor Producer bei Transparent. Die Hauptdarsteller_innen Nicholas Alexander, Margaret Qually, Bobbi Salvör Menze sind No Names, Leo Sheng, inzwischen im Serien-Reboot The L Word: Generation Q zu sehen(K-Word #307), spielt hier seine allererste Rolle als Caseys Mitbewohner.

Wie? Die Komödie war ein Publikumsliebling beim Sundance Film Festival 2019, aber vor dem US-Kinostart gab's in den Sozialen Medien Boykott-Aufrufe: Dem Film wurde – vor allem auf Basis der Romanvorlage - vorgeworfen, transphob und lesbophob zu sein. Ernst betonte daher in Interviews, dass Adam in wichtigen Punkten davon abweiche.

Wann? Noch kein deutscher Starttermin bekannt.