8) Tea Time with Raven & Miranda*in englischer Sprache*

Wer? Raven-Symoné, Schauspielerin und Ex-Kinderstar (Bill Cosby Show) und ihre Frau Miranda Maday

Worum geht’s? Das Thema des Tages wird halbwegs zufällig gewählt: Es steht auf einem Zettel, den das Paar aus einer Teekanne zieht. Es geht um so unterschiedliche Dinge wie Dating-Fails, Guilty Pleasures, Reisekatastrophen oder Kinderwunsch. Manchmal sitzen - bisher meist heterosexuelle - Gäste mit am Tisch, im Juni sprachen sie mit der lesbischen Youtuberin Shannon Beveridge (auch als Fletchers Ex bekannt) über ihr Coming-out und Lesbenklischees. Der Vorgänger The Best Podcast Ever(2023) hatte dasselbe Konzept, zu Gast waren hier Promis wie Rosie O'Donnell, JoJo Siwa und Demi Lovato.

Seit wann? Juli 2023, Neustart im August 2024

Wie oft? Jeden Donnerstag

Wo? Spotify, Apple und Youtube