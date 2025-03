Von Karin Schupp

9.3.2025 - Der Winter neigt sich dem Ende zu, die Sonne kommt raus, und es wird Zeit, an die Urlaubsplanung zu denken! In diesem Jahr gibt's von Mai bis September acht lesbische Festivals in Europa - genau das Richtige, um mal über den lokalen lesbischen Tellerrand hinauszuschauen und mit Gleichgesinnten aus aller Welt zu feiern, tanzen, sporteln, diskutieren und zu flirten. Egal, ob ihr die Partyfraktion, Aktivurlauer:innen oder Naturfreund:innen seid: für alle ist was dabei.

1. Velvet Ibiza, Ibiza/ Spanien, 8.-12. Mai 2025

Europas größtes lesbisches Partyfestival, das die Festivalsaison einläutet, feiert in diesem Jahr sein 10-Jähriges. Im Vordergrund stehen Poolpartys und Clubnächte, im Angebot sind aber auch Yoga, Sport und Ausflüge. Das Palm Star Hotel ist für fünf Tage fest in queerer Hand, anders als früher müsst ihr aber nicht dort wohnen, sondern könnt euch auch in der Umgebung einquartieren.

Wo? Palm Star Hotel, San Antonio/ Ibiza, Spanien

Festivalpass: 470 Euro (bei Buchung bis 29.3.), ab 30.3.: 490 Euro; gilt für alle Partys inkl. Freigetränke von 12-20 Uhr; Unterkunft und Ausflüge nicht inbegriffen

Alle Infos zu Velvet Ibiza