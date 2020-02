Sex, Dänemark 2020, Regie: Amalie Næsby Fick, Buch: Clara Mendes, 77 min., Dänisch mit engl. Unteriteln, Sektion: Berlinale Series

Nachdem sie ihre Kollegin Selma (Nina Terese Rask) geküsst hat, weiß Call Center-Mitarbeiterin Cathrine (Asta Kamma August) nicht mehr, wen oder was sie will. Aber eins weiß sie: ihr Freund Simon (Jonathan Bergholdt Jørgensen) reicht ihr alleine nicht mehr. In ihrer Zerrissenheit reißt sie alle mit in ihr Gefühlschaos. Die 6-teilige Miniserie mit knapp viertelstündigen Folgen lief im dänischen Fernsehen.

Sowohl bei Trigonometry als auch bei Sex ist noch nicht bekannt, ob sie auch nach Deutschland kommen.