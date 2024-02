7) Ještě nejsem, kým chci být - I’m Not Everything I Want to Be (Tschechien u.a. 2024, Regie: Klára Tasovská)

Eine fotografische Chronistin: In dieser Dokumentation lernen wir die bisexuelle Fotografin Libuše Jarcovjáková kennen, die im Prag der 1970er und 1980er das Nachtleben und die lesbisch- schwule Subkultur dokumentierte. Ihr eigenes bisexuelles Coming-out hatte die heute 71-Jährige erst mit über 30, seit langem lebt sie mit ihrer Partnerin Magda zusammen. Als „echte Lesbe“ sieht sie sich aber nicht, wie sie in einem Interview sagte.

Sektion: Panorama Dokumente