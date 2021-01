5. In the Heights (USA, 2021, Regie: Jon M. Chu, 120 min.)

Was? Verfilmung des Erfolgs-Musical von Lin-Manuel Miranda (Hamilton) über die „kleinen Leute“ im New Yorker Stadtteil Washington Heights, ihre Wunschträume, Liebe und Identitätssuche. Im Mittelpunkt stehen Bodega-Besitzer Usnavi, sein Schwarm Vanessa und seine Jugendfreundin Nina, zu ihren Freundinnen gehören auch Daniela und Carla, Besitzerinnen eines Schönheitssalons, die - anders als in der Bühnenversion - ein Paar sind...

Wer? ... und von Stephanie Beatriz, bekannt als bisexuelle Polizistin Rosa in der Comedyserie Brooklyn Nine-Nine, und Broadway-Veteranin Daphne Rubin-Vega (Stadtgeschichten) gespielt werden. In weiteren Rollen: Dascha Polanco (Daya in Orange is the New Black) und Melissa Barrera (Vida).

Wann? Die für Sommer 2020 geplante Weltpremiere wurde wegen Corona verschoben, Deutschland-Start soll jetzt am 17. Juni 2021 sein.