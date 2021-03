1. May, die dritte Frau (Vietnam, 2018, Regie: Ash Mayfair, 96 min.)

Worum geht's? Vietnam im 19.Jahrhundert: May (Nguyen Phuong Tra My) wird mit einem reichen Seidenplantagen-Besitzer verheiratet. Seine beiden anderen Ehefrauen, Lao (Nhu Quynh Nguyen) und Xuan (Maya), nehmen die 14-Jährige warmherzig auf, doch bald merkt May, dass sie ihre Stellung nur verbessern kann, wenn sie einen Sohn zur Welt bringt. Tatsächlich wird sie schanger. Aber als sie sich in Xuan verliebt, die wiederum eine weitere verbotene Affäre hat, bahnt sich eine Familientragödie an.

Wann? Der geplante Kinostart im März wurde pandemiebedingt verschoben, einen neuen Termin gibt es noch nicht.