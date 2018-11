Von Karin Schupp

11.11.2018 - Dass der Anteil lesbischer und bisexueller Charaktere im Kino zurzeit wächst, haben wir dem gestiegenen Interesse an historischen Frauenfiguren zu verdanken, denn viele dieser porträtierten Frauen waren nicht hetero. Und auch fiktionale Lesbenfiguren finden sich längst nicht mehr nur in Coming Out- oder Liebesdramen. Auch schön: Liefen solche Produktionen früher meist nur auf LGBT-Filmfestivals, kommen sie nun immer häufiger auch ins Kino oder zumindest auf DVD - so auch diese acht Filme:

Verschwörung, USA, Regie: Fede Álvarez, 117 min., Kinostart: 22. Nov.

Worum geht’s? Der Film basiert auf Band 4 der „Millennium“-Reihe, der nicht mehr von Stieg Larsson geschrieben wurde, und bietet mit Claire Foy schon die dritte Lisbeth Salander auf – nichts für Puristinnen also! Die Inszenierung ist gewohnt düster und actionreich, das Drehbuch wenig originell, aber spannend genug - alle jagen ein verschwundenes Waffenkontrollprogramm, und Lisbeths totgeglaubte Schwester taucht auf – und Foy, bekannt als junge Queen Elizabeth in The Crown, überzeugt durchaus als punkige Hackerin. Pluspunkt: Sie ist diesmal die alleinige Hauptfigur, während Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) zum Sidekick degradiert wurde.

L-Faktor: Dass Lisbeth bi ist, wird nicht unterschlagen: In einer frühen Szene liegt eine Loverin, gespielt vom Transgender-Model Andreja Pejic, in ihrem Bett. Und auch Geheimdienstchefin Grane (Synnøve Macody Lund) scheint den Frauen nicht abgeneigt zu sein. Sex und Begehren spielen im Film aber keine Rolle - weder homo noch hetero.