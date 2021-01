4. We Are Who We Are

Was? Sehr atmosphärisch erzählte HBO-Miniserie über zwei queere 14-Jährige und ihre Familien, die auf einer US-Army Base in Italien leben. Der exzentrische Fraser ist mit seinen zwei Müttern gerade hergezogen und befreundet sich mit Caitlin, die sich manchmal auch Hunter nennt und dann mit Mädchen flirtet. Für die Kids geht’s um Partys, Pubertät, Freundschaft, erste Liebe und Gender-Identität, und ihre Eltern haben so ihre eigenen Probleme und Konflikte miteinander.

Wer? Vom schwulen Oscar-nominierten Regisseur Luca Guadagnino (Call Me By Your Name), zu seinem Team gehörte auch die queerfeministische Drehbuchautorin Francesca Maniera (Luna Nera). Chloë Sevigny (bei weitem nicht in ihrer ersten Lesbenrolle!) und die lesbische Schauspielerin Alice Braga als Frauenpaar, die jugendlichen Hauptrollen spielen Jack Dylan Grazer und Newcomerin Jordan Kristine Seamón.

Wann? Die 8 Folgen kommen 2021 zum Streamingdienst Starzplay (via Amazon und Apple).