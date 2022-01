4. Naomi

Worum geht’s? Um die nächste junge, schwarze Superheldin: Nach einem mysteriösen Vorfall in ihrem Heimatstädtchen in Oregon (an dem Superman beteiligt gewesen sein könnte – oder auch nicht) stellt Superman-Fan Naomi (Kaci Walfall) fest, dass sie selbst übernatürliche Kräfte hat und macht sie sich auf die Suche nach ihrer wahren Herkunft. Ihr zur Seite stehen ihre Adoptiveltern, der Tätowierer Dee, der selbst nicht von dieser Welt ist, und ihre Freund:innen, darunter ihre beste Freundin Annabelle, ihr Ex Nathan und die queere Comicladen-Verkäuferin Lourdes (Camila Moreno), „die in Naomi verknallt ist“, wie selbst ihre Mutter schon beobachtet hat.

Gut zu wissen: Die Serie der Oscar-nominierten Filmemacherin Ava DuVernay (Selma, When They See Us) basiert nur recht lose auf dem gleichnamigen DC-Comic (seit 2019), auch Lourdes kommt in der Buchvorlage nicht vor.

Wo? Zum Kauf bei Amazon und Microsoft. Die Serie startete Mitte Januar, bisher steht eine Folge online (engl. Originalversion)