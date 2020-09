2. Valeria (Spanien, 2020), 8 Folgen, Netflix

Das spanische „Sex and the City“: Valeria ist eine Autorin in Schaffens- und Ehekrise, ihre drei Freundinnen Carmen, Lola und Nerea stehen ihr zur Seite und haben auch ihre eigenen Abenteuer und Krisen zu bewältigen. Dabei geht’s sehr oft um Männer…

L-Faktor: … außer bei Nerea (Teresa Riott), die lesbisch ist. Sie rückt leider erst in Folge 4 in der Vordergrund (zudem die einzige Episode, die nicht mit Heterosex, sondern mit lesbischem Sex beginnt!) und thematisiert dann genau das: Dass ihre Freundinnen sich nicht für ihre Themen interessieren und sie daher ihren eigenen „lesbischen Teich“ braucht. Den findet sie in einem feministischen Frauenzentrum - eine mal etwas andere Storyline in einer eher belanglosen und sehr heterosexuellen Serie. Das Finale deutet aber an, dass Nereas Rolle in Staffel 2 (kommt 2021) interessanter wird.