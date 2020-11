3. Good Trouble (USA, seit 2019), Staffel 1: 13 Folgen, Joyn

The Fosters-Spinoff: Die (heterosexuellen) Schwestern Callie (Maia Mitchell) und Mariana (Cierra Ramirez), die wir in der Regenbogenfamilienserie als Teenies erlebten, treten nach dem College ihre ersten Jobs in L.A. an und ziehen in eine große WG. Es geht um den Start ins Erwachsenenleben, Probleme im Beruf, politischen Aktivismus und natürlich vor allem um die Liebe - und mehr (Hetero-)Sex als in The Fosters gibt's auch. Bisher gibt’s zwei Staffeln, die Dreharbeiten zu Staffel 3 verzögern sich noch wegen der Corona-Pandemie.

L-Faktor: Das Mütterpaar Lena und Stef schaut leider nur gelegentlich vorbei. Aber Alice (Sherry Cola), die „Hausmutter“ der WG, ist lesbisch. Auch ihre Ex Sumi (Kara Wang) und deren neue Freundin Meera (Brianna Venskus) sind häufig zu Gast. Privat sind neben Cola und Venskus auch die Hauptdarstellerinnen, Zuri Adele und Emma Hunton bi- bzw. pansexuell.