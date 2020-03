7. I am not okay with this, USA 2020, 7 Folgen, Netflix

Könnte eine klassische Highschool-Serie sein, wenn Hauptfigur Sydney (Sophia Lillis, Sharp Objects) nicht plötzlich telekinetische Kräfte hätte, sobald sie wütend oder verzweifelt ist. Und dazu gibt es viele Anlässe: das langweilige Kleinstadtleben, der Selbstmord ihres Vaters, die nervige Mutter - und ihre heimliche Liebe zu ihrer besten Freundin Dina (Sofia Bryant), die leider mit dem blöden Bradley (Richard Ellis) zusammen ist. Die Coming-of-Age-Serie mit queerer Hauptfigur (auch wenn’s nicht gleich danach aussieht!) ist eine Graphic Novel-Adaption von den Machern von Stranger Things und dem Regisseur von The End of The F***cking World – was die ähnliche Ästhetik erklärt.