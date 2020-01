5. Ma Rainey’s Black Bottom (USA, 2020)

Was? Während die „Queen of the Blues“ Ma Rainey in einem Plattenstudio in Chicago ihr neues Album aufnimmt, kommt es zu Spannungen zwischen ihr, ihrer Band und ihren Produzenten. In Mas Entourage: ihre Loverin Dussie Mae, um deren Gunst auch der ehrgeizige Trompeter Levee wirbt.

Wer? Als offen bisexuelle Blues-Legende(1886-1939) sehen wir Oscar-Gewinnerin Viola Davis, die auch in der Serie How to Get Away with Murder eine bisexuelle Rolle hat. Taylour Paige (Highschool-Musical 3) spielt Dussie Mae, Chadwick Boseman (Black Panther) den Trompeter.

Wie? Basiert auf einem Theaterstück von 1982.

Wann? Voraussichtlich 2020 bei Netflix.