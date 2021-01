4. Ellen DeGeneres und Anne Heche

Hohe Wellen schlugen auch Ellen DeGeneres und Anne Heche, das seinerzeit einzige öffentliche Frauenpaar Hollywoods, im August 2000: Man habe sich „freundschaftlich getrennt“, vermeldeten sie - und noch am selben Tag klingelte Heche unter Drogeneinfluss und dehydriert an der Tür einer kalifornischen Ranch und erklärte, sie sei Gott und werde „alle in einem Raumschiff zurück in den Himmel holen.“ Diese Trennung kam so plötzlich, dass die LGBT-Zeitschrift The Advocate eine Titelstory über das Paar nicht mehr stoppen konnte. „Als ich sagte, ‚Ich liebe Alex und bin glücklicher als je zuvor‘, stimmte das“, kommentierte DeGeneres damals das nur zwei Wochen zuvor geführte Interview, und Hedison erklärte: „Ich liebe sie und wünsche ihr nur das Beste.“ Die Schauspielerin war danach – wie auch zuvor – nur noch mit Männern zusammen, Ellen tröstete sich mit Alexandra Hedison (The L Word), die sie 2004 für ihre heutige Frau Portia de Rossi verließ (und auch Hedison erlebte ein Happy End: Sie heiratete Jodie Foster).