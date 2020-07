Von Karin Schupp

28.7.2020 - Reguläre Kino- oder Fernsehausstrahlungen sind Lesbenfilmen selten vergönnt, und so bekamen wir sie früher meist nur zu sehen, wenn sie auf LGBT-Filmfestivals liefen. Erst den Streamingdiensten ist es zu verdanken, dass wir einen viel größeren Zugriff zu Filmen mit lesbischen, bisexuellen oder queeren Hauptfiguren haben - man muss sie in der Menge des mittlerweile riesigen Angebots nur finden. Wir haben für euch ein bisschen vorsortiert und stellen zehn neue(re) Produktionen vor, die online abrufbar sind.

1. Bis dass die Freunde euch scheiden (USA 2016, 88 min.)

Dramedy: Während eines gemeinsamen Wochenend-Trips soll eines der vier befreundeten Paare davon überzeugt werden, seine Eheprobleme anzugehen. Doch das geht nach hinten los, denn auch die anderen Beziehungen sind alles andere als perfekt. Clea DuVall (Veep), zugleich auch Regisseurin und Drehbuchautorin des Films, und Natasha Lyonne (Orange is the New Black) spielen das einzige Frauenpaar der Runde. In weiteren weiblichen Hauptrollen: Melanie Lynskey (Two and a Half Men), Cobie Smulders (How I Met Your Mother) und Alia Shawkat (Transparent).

Gut zu wissen: DuVall, Lyonne und Lynskey spielten im Lesbenfilm But I’m a Cheerleader – Weil ich ein Mädchen bin (1999) mit und sind bis heute gute Freundinnen. Den Soundtrack komponierte Sara Quin von Tegan & Sara.

Gibt‘s bei: Amazon, CHILI, Google Play, iTunes, Maxdome, Microsoft, Rakuten, Sony, Videoload