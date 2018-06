Von Sabine Mahler

4.6.2018 - Immer wieder werden Lesben abgeschoben oder müssen ihre Abschiebung befürchten. Die Münchener Lesbenberatungsstelle LeTRa setzt sich nun für achtzehn betroffene Frauen ein (im Video - siehe unten - erzählen sie ihre Geschichten) und fordert in einer Petition ein Ende von Abschiebungen in unsichere Herkunftsländer.

Regelmäßig lehnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Asylanträge von lesbischen Frauen ab. Vor allem Erstanträge werden in der Mehrzahl abgelehnt. Die Gründe dafür sind vielzählig: Den Frauen wird oftmals nicht geglaubt, dass sie wirklich lesbisch sind, oder das BAMF verkennt die Situation vor Ort.

Wenn es in einem Land keine expliziten Gesetzestexte gegen Homosexualität gibt, gilt das Land formal in diesem Bezug als sicher. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Toleranz in diesem Land auch gelebt wird. Tatsächlich kann das Vorgehen gegen Homosexuelle dort äußerst brutal sein. Asylbewerberinnen, die dies zu bedenken geben, wird häufig empfohlen, in andere Landesteile zu ziehen oder ihre Homosexualität ausschließlich privat zu leben. Mit solchen Empfehlungen verstößt das BAMF gegen die europäische Rechtsprechung.