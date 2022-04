Von Miss Sam

26.4.2022 - Ika-Hügel-Marshall, Pionierin der afrodeutschen Community, ist am 21. April im Alter von 75 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Als mich die Nachricht ereilte konnte ich kaum atmen - so fassungslos und erschüttert war ich.

Erst kürzlich habe ich ihr beim Malen ihrer schönen farbenfrohen Bilder zugeschaut, während ihre Partnerin Dagmar Schultz und ich am Schneiden eines Videos waren. Sie sah dabei so friedlich und in sich ruhend aus. Dabei hatte sie in ihrem Leben schon so viel grausame strukturelle Gewalt erlebt, von welcher sie in ihrem autobiographischen Zeitdokument „Daheim Unterwegs. Ein deutsches Leben“ berichtet (2020 wiederaufgelegt vom Unrast Verlag). In den USA erhielt sie für dieses Buch den Audre Lorde Literary Award.

1947 wurde Ika als einzige Afrodeutsche in Roth bei Nürnberg geboren. Schon sehr früh musste Ika und ihre Familie erfahren, wie struktureller Rassismus eine Familie entzweien konnte. Auch in der Schule wurde ihr trotz guter schulischer Leistungen immer wieder signalisiert, dass sie so wie sie ist nie genug ist! Immer wieder musste sie zahlreiche Barrieren und Widerstände überwinden, um ihre schulischen und beruflichen Ziele zu verwirklichen. Sie gab niemals auf!