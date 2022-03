Dazu gehört auch Greta Garbo (1905-1990), die 1930/31 für gleich zwei Filme, Anna Christie und Romanze, nominiert war und 1950 den Oscar-Ehrenpreis „Governor Award“ bekam. Auch sie war in den 1930ern mit Mercedes de Acosta zusammen, was in eine Freundschaft mündete, die sie erst beendete, als die in ihrer 1960 erschienenen Autobiografie darüber schrieb.

Janet Gaynor (1913-1990), die allererste Gewinnerin eines Schauspiel-Oscars - sie wurde 1927/28 für ihre Performances in drei Stummfilmen ausgezeichnet -, war mit dem offen schwulen Kostümdesigner Adrian Greenburg verheiratet („lavender marriage“ nannte man das), ihre eigentliche „Ehefrau“ aber soll die Sängerin und Schauspielerin Mary Martin gewesen sein.

Claudette Colbert (1903-1996) gewann 1935 den Oscar für ihre Rolle in Es geschah in einer Nacht und wurde später noch zwei weitere Male nominiert. In den 1950er Jahren soll sie außerehelich mit der Künstlerin und reichen Erbin Verna Hull zusammen gewesen sein, die sogar das Nachbarhaus kaufte, um in ihrer Nähe zu leben. Colbert, deren politisch konservative Gesinnung allgemein bekannt war, dementierte allerdings eine romantische Natur ihrer Freundschaft.

In die Kategorie „Offenes Geheimnis“ fällt auch Katharine Hepburn (1907-2003), die vier Oscars gewann - für Morgenrot des Ruhms (1933), Rat mal, wer zum Essen kommt (1967), Der Löwe im Winter (1968) und Am Goldenen See (1981) – und zwölf weitere Male nominiert war. Sie soll mit der American Express-Erbin Laura Harding zusammen gewesen sein.

Die Gerüchte über Sandy Dennis (1937-1992), die 1966 für Wer hat Angst vor Virginia Woolf? gewann, wurden nach ihrem Tod von ihrem zeitweiligen Lebensgefährten Eric Roberts bestätigt: Ja, sie sei bisexuell gewesen und habe „viele lesbische Beziehungen“ gehabt, zitierte ihn Dennis' Biograf Peter Shelley. Dennis spielte auch eine der beiden lesbischen Hauptrollen in dem frühen Lesbenfilm The Fox (1967), in dem sie – wenig überraschend für die damalige Zeit – am Ende stirbt.