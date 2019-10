„Wir drücken die Werte aus, für die wir stehen“

Wie ernst es dem Getränkehersteller ist und ob er gegen das Bußgeld zur Wehr setzen wird, ist nicht bekannt. Bislang beließ man es bei einer Erklärung, in der es heißt: „Coca-Cola glaubt weiterhin, dass wir alle gleich sind, unabhängig von Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Sprache, Hobbys oder Meinungen. In unseren Anzeigen, Beiträgen und Botschaften drücken wir die Werte aus, für die wir stehen.“

Zumindest in der deutschen Niederlassung des Unternehmens Deutschland scheint Vielfalt gelebt zu werden: Hendrik Hartje, Chief Information Security Officer in Berlin, steht auf der im Oktober veröffentlichten Liste der „Top 100 Out Executives 2019“, also der erfolgreichsten offen LGBT-Manager:innen in Deutschland, seine Kollegin Annette Pampel, Senior HR Consultant Diversity, wurde in die Liste der „Top 20 Future Leader“ aufgenommen.

Ungarn landete 2019 im Ranking der LGBT-freundlichsten Länder Europas auf Platz 19 (von 49) und damit nur vier Plätze hinter Deutschland, aber seit 2010 die rechtskonservative Partei von Viktor Orbán an die Macht kam, hat sich das Klima für LGBTQ jedoch spürbar verschlechtert.

