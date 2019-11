Diversity am Arbeitsplatz hält die Hälfte für wichtig

In der Befragung ging es außerdem um Diversity bzw. Vielfalt am Arbeitsplatz. Davon hatten 70 Prozent der Befragten schon einmal gehört, bei den 18-29-Jährigen sogar 91 Prozent.

Nach einer kurzen Aufklärung, was man unter dem Begriff versteht, sagte jede_r Zweite (51%): Ja, Diversity am Arbeitsplatz ist mir wichtig (28%) oder sogar sehr wichtig (23%) - Frauen allerdings häufiger als Männer (59% vs. 44%).

Vor allem Frauen von Diskriminierung im Job betroffen

39 Prozent der Berliner_innen gaben an, im Job selbst schon einmal wegen ihres Geschlechts, Herkunft, Alter oder anderer sozialer Faktoren diskriminiert worden zu sein.

Frauen waren/ sind auch hier deutlich häufiger betroffen als Männer (53% vs. 26%) und zwar überwiegend aufgrund ihres Geschlechts.

Wegen ihrer sexuellen Orientierung wurden 5 Prozent der Betroffenen diskriminiert – in diesem Fall sind/ waren Männer häufiger Opfer als Frauen (11% vs. 1%).

Politik und Unternehmen sollten sich stärker engagieren

Die Hälfte aller Befragten findet, dass Unternehmen mehr tun könnten, um Diversity zu fördern, nur 28 Prozent sind der Meinung, dass sie bereits genug tun. Auch hier, wen wundert’s, fordern mehr Frauen (56%) als Männer (46%) ein größeres Engagement.

Auch die Politik könnte hier mehr Impulse geben – diesen Wunsch unterstützen 57% Prozent (Frauen: 68%, Männer: 45%).

Die Befragung wurde von Forsa unter 1008 volljährigen Berliner_innen durchgeführt. Auftraggeberin war media.net Berlin-Brandenburg, das größte regionalen Netzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in Deutschland.

Alle Ergebnisse der Befragung hier als PDF.

Anm.: Der Begriff LGBTIQ wurde so erklärt: Menschen, die nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht eindeutig männlich oder weiblich ist.

