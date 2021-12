Von Franziska Schulteß

21.12.2021 - „Das ist eine der wichtigsten Aktionen, die wir seit Langem gemacht haben“, findet Mathias Wasik. Er ist Programmdirektor bei der LGBTIQ*-Kampagnenplattform AllOut. Gemeinsam mit ILGA Asia organisieren sie derzeit eine Spenden-Aktion für queere Menschen in Afghanistan.

Stand Mitte November waren es 29 LGBTIQ*-Personen, mit denen ILGA Asia in direktem Kontakt steht und die mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden – darunter Lebensmittel oder Medikamente.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August hat sich die Lage für Queers im Land massiv verschlechtert, viele fürchten um ihr Leben. „Wir hören von Personen, die von den Taliban oder von Familienmitgliedern körperlich misshandelt wurden“, berichtet Mathias Wasik. „Sie leiden unter gesundheitlichen und psychischen Problemen, und je mehr wir uns dem Winter nähern, desto mehr mangelt es auch an Dingen wie Kleidung oder Nahrung.“

Im Moment sei es für die betroffenen LGBTIQ* extrem schwierig, aus Afghanistan rauszukommen. Die Aktion konzentriere sich deshalb auf Soforthilfemaßnahmen: „Also erst mal vor Ort den Leuten zu helfen, die still Zuhause sitzen, viel Angst haben, isoliert sind, sich teilweise versteckt halten ... bis diese Personen in der Lage sind, das Land zu verlassen oder sich auf anderem Weg in Sicherheit zu bringen.“

Wer die AllOut-Kampagne „Notlage in Afghanistan“ mit einer Spende unterstützen will, kann dies unter folgendem Link tun: https://go.allout.org/de/a/afghanistan