Von Michael Lenz

30.1.2021 - Der Corona-Winter ist megaöde. Im Rheinland aber fällt auch noch der „Fastelovend“ aus. Deprimierend für die Jecken. So manch andere werden vielleicht denken: Gut so! Karneval ist eh nur eine blöde Veranstaltung für besoffene Machos, mit der keine Lesbe etwas gemein hat. Weit gefehlt.

Die Wirklichkeit der fünften Jahreszeit zwischen Düsseldorf und Mainz sieht anders aus. Lesbisch-schwule Karnevalsveranstaltungen sind längst fester Bestandteil des Jeckentums, genauso wie lesbisch-schwule Karnevalsvereine, die bunt kostümiert in den Rosenmontagszügen mitziehen.

„Am 11.11. haben wir fast geheult“

Jule (43) und Tanja (46) Schäfer sind zwei lesbische Karnevalistinnen, die im Koblenzer queeren Karnevalsverein NarrenbunT aktiv sind. Sie treten bei Sitzungen in der Kulturfabrik mit auf und jubeln ganz selbstverständlich dem offiziellen Koblenzer Prinzenpaar zu, wenn es samt Gefolge bei der NarrenbunT-Sitzung einzieht. Normalerweise. Wegen Corona fallen in der Session 2020/21 alle Sitzungen aus.

„Am 11.11. haben wir fast geheult“, geben Jule und Tanja beim Gespräch mit L-MAG am Küchentisch zu. Aber auch wenn zum Karnevalsauftakt in den Straßen nicht das „Trömmelche“ zu hören war, stand das Ehepaar dann doch parat. „Wir haben spontan mit Freunden eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, uns geschminkt, kostümiert, etwas getrunken, Karnevalsmusik gespielt und halt auf diese Weise gefeiert“, erzählt Tanja alias Tani van de Tulpjes schmunzelnd. Als waschechte Rheinländerinnen haben die Physiotherapeutin und die Vollstreckungsbeamtin den Karneval im Blut.

Auch Zugezogene können Frohsinn

Bei Nicole Sperrmann und Karolin Balzar in Köln war das nicht so. Beide Frauen sind „Immis“, wie man in Köln Zugezogene nennt. „Ich bin so eine angeschrappte Westfälin“, sagt Nicole (49) und gibt zu, dass ihr der Karneval zunächst sehr suspekt war. Über Freundinnen aus dem Handballverein habe sie dann zum rheinischen Frohsinn gefunden. Mit ihrer Band „Abends mit Beleuchtung“ gehört die Bassistin inzwischen zum Ensemble der „Röschen-Sitzung“, die normalerweise im Kulturbunker Köln-Mülheim acht Mal über die Bühne geht.

„Privat-Karneval feiern geht nicht mehr. Man kann nicht ausgehen und am nächsten Abend wieder auf der Bühne stehen“, erzählt sie und erinnert sich, wie öd und leer der Chlodwigplatz in Kölns feierlustiger Südstadt am 11. November war. „Normalerweise geht es hier zu Karneval richtig ab.“