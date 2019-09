25.9.2019 - In diesem Jahr sind Sachbeschädigungen mit lesben-, schwulen und transfeindlichem Hintergrund deutlich angestiegen. Von Januar bis August 2019 wurden 42 Sachbeschädigungen erfasst, „die dem Themenfeld sexuelle Orientierung zugeordnet werden“, darunter neun Beschädigungen von Denkmälern und Gedenkstätten, wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Sven Lehmann antwortete.

Verdoppelung der Zahl gegenüber 2018 erwartet

Die Grünen gehen von einer Verdoppelung der Zahl bis zum Jahresende aus: 2018 wurden insgesamt 25 Sachbeschädigung gezählt, was bereits eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr war. „Die deutliche Zunahme homo- und transfeindlicher Angriffe auf Gedenkstätten und Orte ist alarmierend“, wird Lehmann, der queerpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion ist, von Spiegel Online zitiert. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sogar weitaus größer ist.“

Zu den Orten, die zum Ziel von Vandalismus wurden, gehören das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten, das in diesem Jahr schon mehrfach mit Farbe beschmiert wurde, und weitere Gedenkorte für homosexuelle NS-Opfer in Berlin, Nürnberg und Köln. Aber auch LGBTQ-Treffpunkte trifft es: Die Fensterfront des queeren Jugendzentrums KUSS41 in Frankfurt wurde im Sommer gleich zwei Mal attackiert, in einer Beratungsstelle in Köln wurde ein Fenster eingeworfen.