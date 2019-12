Lesbischen Menstruationssex gab's im TV noch nie

In Generation Q gibt es mehr trans Menschen und mehr People of Color als früher in The L Word. Die erste Folge zeigt zwei Frauen beim morgendlichen Sex, bei dem die eine die Periode der anderen auslöst. Ich glaube nicht, dass es lesbischen Sex und Menstruation schon einmal im Fernsehen zu sehen gab, obwohl fast jede Lesbe das wohl schon einmal erlebt hat.

Gestern veranstalteten das Lesbenmagazin Curve, der Sender Showtime und die LGBTQ-Organisation HRC gemeinsam ein Public Screening in Brooklyn/ New York. Und während ich alt genug bin, um The L Word seinerzeit als erwachsene Lesbe gesehen zu haben, war ich überrascht, wie jung die mehreren hundert Lesben waren, die kamen.

Das junge Publikum war begeistert

„Warst du überhaupt schon auf der Welt, als die Serie damals rauskam?”, fragte ich eine junge Frau, die sich sichtlich freute, hier zu sein. „Äh, ich war neun”, sagte sie. „Und ich kann’s nicht erwarten, bis es losgeht.”

Ich saß neben diesen Frauen, als sie die erste Folge sahen. Ich hörte ihr Seufzen, ihr Lachen, ihr Stöhnen. Sie waren begeistert, egal ob die Person auf dem Bildschirm die alterslosen Jennifer Beals, Leisha Hailey und Kate Moennig oder die „Newbies” Arienne Mandi, Jacqueline Toboni, and Rosanny Zayas waren.

Wir mögen ja glauben, schon viel erreicht zu haben - aber es gibt immer noch was zu tun. Und junge, queere Frauen zählen auf uns!

Merryn Johns ist die Chefredakteurin des US-Lesbenmagazins Curve. In der neuen Ausgabe der L-MAG (ab 20. Dez. im Handel) wird sie uns verraten, wie queer Kristen Stewarts neuer Kinofilm 3 Engel für Charlie ist.

The L Word - Generation Q läuft voraussichtlich im Frühjahr 2020 bei Sky, einen offiziellen deutschen Starttermin gibt's aber noch nicht.