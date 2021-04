Livestreams mit Musik, Filmen und Talk

Am 26. April streamt der Berliner LGBTIQ+-VereinAHA e.V. mit Unterstützung des Berlin Lesbian Non Binary Film Fest ein Programm mit „bunter L*-Vielfalt“. Geboten werden Interviews mit Aktivist*innen, Filmbeiträge und Musik, unter anderem von Sigrid Grajek/ Coco Lorès und dem Duo On Behalf of Rosy. Der Livestream beginnt um 19 Uhr auf Youtube, mehr Informationen stehen hier auf Facebook.

Der JungLesben Treff Frankfurt überträgt auf Facebook Live, Instagram und Zoom eine digitale Talkrunde (ab 18 Uhr, alle Infos). Zu Gast sind: Susanne Stedtfeld (Leiterin der Hessischen Antidiskriminierungsstelle), Stephanie Kuhnen (Autorin) und Veronika King (Preisträgerin des ersten Hessischen Preises zur lesbischen Sichtbarkeit 2020 - wir berichteten).

Social Media-Kampagnen zur Sichtbarkeit

Prout at Work ruft lesbische Frauen aus allen Branchen dazu auf, sich an einer Foto-Aktion mit dem Hashtag #theLworksout zu beteiligen. Ziel der gemeinsamen Social Media-Kampagne mit den Wirtschaftsweibern e.V. und dem LSVD e.V. ist es, neben Sichtbarkeit auch „Role Models“ in Firmen herauszustellen, denn selbst dort, wo es LGBTIQ-Unternehmensnetzwerke gibt, sind Frauen oft unterrepräsentiert. Informationen und Hashtag-Vorlagen gibt’s auf den Webseiten des LSVD und Prout at Work.

Auch die Stuttgarter LGBTIQ-Community hat eine Online-Aktion gestartet und stellt sechs Bildmotive zur Verfügung, die unter dem Hashtag #lesbischesichtbarkeit Verbreitung finden sollen.