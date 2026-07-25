Von Franziska Schulteß

25.07.2026 - 1,2 Millionen Menschen: So viele Gäste erwartet das Orga-Team der WorldPride 2026 in Amsterdam. Die Zahl wirkt erstmal unglaublich, wenn man auf einer der vielen zierlichen Brücken Amsterdams steht, zum Beispiel auf der Bet van Beerenbrug – und sich vor Augen führt, dass diese Stadt weniger als eine Million Einwohner:innen hat.

Kein Wunder, dass man sich hier bereits fieberhaft auf die Events zur WorldPride vorbereitet, die für Juli und August geplant sind. Wo sollen zum Beispiel all diejenigen sitzen, die die Boote der „Canal Parade“ von den Seiten der Amsterdamer Kanäle – Grachten genannt – bestaunen wollen? Und wie viele Leute passen eigentlich in eine Metro?

WorldPride feiert 25 Jahre „Ehe für alle“

Vor 25 Jahren waren die Niederlande das erste Land weltweit, das die „Ehe für Alle“ einführte. Es erscheint passend, dass der Staffelstab für die WorldPride, nach Washington D.C. im letzten Jahr, nun an die niederländische Hauptstadt geht. Für den Zeitraum 25. Juli bis 8. August ist ein dichtes Programm angekündigt, darunter eine queere „Wedding Party XXL“.

Für lesbische Reisende hat die Stadt aber auch über die WorldPride hinaus viel zu bieten. Im Rahmen einer Pressereise, organisiert von der Stiftung amsterdam&partners, hat L-MAG sich ein paar Orte angesehen, die einen Besuch lohnen.

Station eins: Bar Lellebel

L-MAG trifft Tori Anneke, die Betreiberin der Bar Lellebel, an einem Mittwochnachmittag. Die große Frau mit dem feuerrot gefärbten Haarschopf düst auf ihrem Fahrrad heran. Sie schließt das Lellebel auf, knipst das Licht an.

Die Bar liegt am Rembrandtplein, nahe der als Herzstück der queeren Szene bekannten Reguliersdwarsstraat. Wie viele Häuser in Amsterdam, wo man Steuern im 17. Jahrhundert über die Breite der Fassaden berechnete, ist auch dieser Raum sehr schmal. Eine Barzeile auf der linken, eine Mini-Bühne auf der rechten Seite. Die Wände sind in einem leuchtenden Lavendel gestrichen. Sie wollte keinen düsteren Ort schaffen, sagt Tori. Obwohl hier vor allem Grunge, Metal und Rock gespielt wird. Hinten, über dem Durchgang zum Klo, hängt ein Plakat: „Eat Pussy. It´s organic.“