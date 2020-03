Von Paula Lochte

8.3.2020 - Sperma im Fahrstuhl. In einem Kryobehälter, der an R2-D2 erinnert. Kurz davor sitzt der Behälter noch angeschnallt auf der Autorückbank: „Wir mussten den gerade selber abholen, weil die nicht express geliefert haben“, sagt Stefanie Radtke, die am Steuer sitzt. Sie spricht in die Kamera, denn sie nimmt gerade den zweiten Video-Blog ihres Kanals auf – und diesmal dreht sich alles um künstliche Befruchtung.

Stefanie und Ellen Radtke wollen ein Kind. Sie sind verheiratet, „im verflixten siebten Jahr“, wie sie selbst sagen. Kennengelernt haben sie sich im Theologiestudium. Denn sie sind Pastorinnen: Ellen arbeitet für die Landeskirche in Hannover, Stefanie betreut eine Gemeinde im nahegelegenen Eime, einem 2.800-Einwohner-Dorf, wo die beiden auch wohnen. Seit Ende Januar machen sie einen eigenen YouTube-Kanal über ihr Leben. Mehrere Tausend haben „Anders Amen“ bereits abonniert. Die Radtkes sind so etwas wie lesbisch-christliche Shootingstars.

Ärger über die christlich-konservativen Hardliner auf Youtube

Angefangen hat das Ganze auf einem Sektempfang. „Wenn wir sagen Schnapsidee, dann ist da schon etwas dran“, sagt Ellen im Interview mit L-MAG. „Es war Sekt im Spiel.“ Im Herbst 2019 war das, die evangelische Kirche hatte zu einer Feier eingeladen. Schon länger hatten sich Ellen und Stefanie Radtke geärgert, dass vor allem konservative Hardliner das religiöse Gesicht von YouTube prägen: Enthaltsamkeit und Ablehnung von Homosexualität inklusive - „eigentlich eine Minderheit in der Kirche.“

Darüber redeten die beiden an jenem Herbstabend mit Leuten vom EKD, dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachen-Bremen. „Wir haben den ganzen Abend lang rumgesponnen“, erinnert sich Ellen. Am nächsten Morgen war auf einmal eine E-Mail in ihrem Postfach. Wie es denn aussehe, heute, im nüchternen Zustand: „Könntet ihr euch vorstellen, daraus tatsächlich etwas zu machen?“ Sie konnten. „Die haben das technische Know-how und wir den Content“, sagt Stefanie. „Wir wollten nicht nur meckern, sondern auch selbst etwas tun“, sagt Ellen.