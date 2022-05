Von Sarah Stutte

4.5.2022 - Am vergangenen Wochenende wurde die Berliner Drehbuchautorin und Regisseurin Angelina Maccarone in Zürich mit dem Pink Apple Award ausgezeichnet. Damit ehrt das Festival jährlich Filmschaffende, die sich um das queere Kino verdient gemacht haben. In ihrem Fall trifft das unbedingt zu. Sie schrieb mit ihrem lesbischen Fernsehfilm-Debüt Kommt Mausi raus?! 1995 ein Stück queere TV-Geschichte und schuf auch in der Folge immer wieder Figuren, die bis dato im deutschen Fernsehen unsichtbar waren. Im Interview mit L-MAG erzählt sie, dass sie nach wie vor das Bewusstsein für natürliche Diversität vermisst und sich mehr greifbare Lebensrealität wünscht.

Wie bist du zum Film gekommen oder der Film zu dir?

Indem ich mir viel angeschaut habe. Ich war nicht auf einer Filmhochschule, sondern habe mich über das Schreiben an die Form angenähert. Mitte der 80er-Jahre studierte ich in Hamburg Literaturwissenschaften, Germanistik und Amerikanistik. Zu dieser Zeit rief die städtische Kulturbehörde einen einmaligen Wettbewerb aus, der hiess „Schritt für Schritt zum Skript“. Als ich davon erfuhr, schrieb ich das Treatment zu einer Idee auf, die ich in Film und Fernsehen vermisst habe und dort gerne sehen wollte. Das war damals Kommt Mausi raus?!. Damit habe ich gewonnen und in der Folge wurde der Film vom NDR finanziert.

Was fasziniert dich am Filmemachen?

Es ist ein tolles Übungsfeld für das Leben. Ich habe die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Team die Tiefe von Emotionen auf verschiedenen Ebenen auszuloten. Manchmal können diese im wahren Leben beängstigend sein: Trauer oder Angst. Aber auch die Frage danach, was Liebe eigentlich bedeutet. Ich lande irgendwie immer wieder bei diesen grundsätzlichen Gefühlen, weil das etwas ist, was wir alle teilen. Das ist das Wurzelwerk, in dem wir alle verbunden sind. Ein Drehbuch ist so etwas wie die Startrampe für ein Abheben in eine physische Realität. In der Arbeit mit Schauspieler:innen sehe ich, welche Choreografie die Erzählung oder die jeweilige Szene bietet. Welche Bewegungen das verlangt, was an Hinwendung und Abstand. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil dadurch eine Realität entsteht, die auch, wenn sie nur gespielt ist, eine Wirkung entfaltet. Ich muss mir überlegen, wie und mit welchen Mitteln ich etwas transportieren will, das sich auf der Leinwand sinnlich anfühlt.