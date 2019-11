„LGBTs werden als Sündenböcke benutzt“

Auch Simona Muršec, eine der Organisatorinnen der jährlich stattfindenden Pride in Ljubljana, äußerte sich gegenüber L-MAG sehr deutlich: „Das war ein klarer Versuch, die LGBTIQ*-Community – besonders diejenigen, die öffentliche LGBT-Räume besuchen – zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern.“ Ihrer Meinung nach sei die Attacke nur der Gipfel des hasserfüllten öffentlichen Klimas, der politischen Meinungsmache und dem schwachen institutionellen Schutz gegenüber LGBTIQ*-Personen in Slowenien. „LGBTs werden als Sündenböcke benutzt und in einer clero-faschistischen Politik als ‚der Feind‘ angesehen.“

Das alternative Kulturzentrum „Metelkova Mesto“, wo die beiden Clubs zu finden sind, ist ein beliebter Treffpunkt für die alternative, queere Szene und Künstler*innen. Es war einst ein leerstehender Kasernenkomplex, das von Aktivist*innen besetzt wurde. Heute sind auf dem Gelände viele kleine Kunstwerke zu finden. Der schwule Club „Tiffany“ sowie der lesbische Club „Monokel“, die beide jeweils nur aus einer Tanzfläche bestehen, befinden sich im selben Gebäude, das mit seiner bunt bemalten Fassade einem alternativen Jugendzentrum ähnelt.

„Wir sind hier, und wir werden nicht gehen“

Dass Medien in ihren Berichten nur das „Tiffany“ erwähnen, ist also nicht ganz korrekt, da sie sich Tür an Tür befinden, also beide Orte angegriffen wirden. Der Ort ist als queerer Ort bekannt, in dem sich Schwule, Lesben, trans Menschen und andere, die nicht ein heteronormatives Bild passen, aufhalten. Der Angriff war also mehr als „nur“ schwulenfeindlich.

Doch die Leute in Ljubljana lassen sich so leicht nicht einschüchtern. Der Solidaritäts-Versammlung, die es gleich am Abend nach dem Angriff vor den Clubs gegeben hatte, folgte eine Party. Und auch Simona gibt sich unerschütterlich: „Wir wollten eine klare Botschaft aussenden: wir sind hier, und wir werden nicht gehen!“