Von Michael Lenz

25.7.2022 - Sie ist Rekordnationalspielerin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin und dreifache Europameisterin im Fußball, im Vereinsfußball gewann sie mehrere deutsche und schwedische Meisterschaften und einen Champions League-Titel. Heute ist Anja Mittag Individualtrainerin beim RB Leipzig und plaudert in ihrem Podcast Mittags bei Hennings mit Ex-Nationalspielerin Josephine Henning aus dem Nähkästchen. Anlässlich der Euro 2022 baten wir die 37-Jährige zum Gespräch.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert bei der EM ein furioses Bild und eine tolle Leistung. Jetzt ist der EM-Titel möglich, jubeln Medien hierzulande. Wer wäre dein Wunschgegner im Finale?

Anja Mittag: Mein Wunschgegner für das Finale wäre England. Gegen den Gastgeber diesen Klassiker vor einem ausverkauften Wembley-Stadion zu spielen, wäre ein absoluter Traum. Aber zuerst einmal muss die Mannschaft das schwere Halbfinale gegen eine Top-Mannschaft aus Frankreich überstehen.

Welche deutsche Spielerinnen haben dich an meisten beeindruckt oder überrascht?

Mich beeindruckt die gesamte Mannschaft. Ihr Auftreten und in aller erster Linie der Zusammenhalt zeigt, wie gut die Vorarbeit vor dem Turnier war. Nur so ist es möglich, eine so starke Europameisterschaft zu spielen. Da eine einzelne Spielerin herauszuheben, ist kaum möglich.

Bist du in England? Wenn ja, wie ist die Stimmung in den Stadien?

Nein, ich bin aktuell nicht in England. Wir sind mit dem Frauenteam von RB Leipzig gerade in die Vorbereitung gestartet, in der ich sehr stark eingebunden bin. Allerdings habe ich bereits häufiger gehört, dass die Stimmung überragend sein muss. Das gesamte Turnier ist eine großartige Werbung für den Frauenfußball.

Du selbst standest gute zwei Jahre nach dem Ende deiner Karriere als Profifußballerin und Nationalspielerin wieder als Spielerin beim Regionaligisten Eintracht Leipzig-Süd auf dem Platz. Warum?

Ich hatte noch ein wenig Lust zu kicken, aber ohne regelmäßig am Training und am Krafttraining teilnehmen zu müssen. Ich wollte einfach Fußball spielen ohne großen Druck. Ich versuche, einmal pro Woche mitzutrainieren, und wenn wir ein Heimspiel haben, kann ich in der Regel auch teilnehmen.

Was hat dich schon im Alter von sechs Jahren zum Fußball gebracht, der ja damals mehr noch als heute eine Männerdomäne war?

Mein älterer Bruder hatte Fußball gespielt. Das fand ich toll und bin mitgegangen. Ich habe dann recht bald gemerkt, dass ich durchaus Talent habe. Damals haben die Jungs ja oft noch auf dem Hof gespielt und ich war immer das einzige Mädchen. Das war für mich auch nicht komisch. Komisch fand ich es eher, wenn mal ein anderes Mädchen dabei war. Das war aber sehr selten. Ich habe mich dann im Verein meines Bruders angemeldet, der damals VfB Chemnitz hieß. Mit zwölf bin ich dann zur Frauenmannschaft des Chemnitz FC gewechselt, weil man ab dem Zeitpunkt nicht mehr bei den Jungs mitspielen durfte.