In „Chain“ gibt es eine wiederkehrende Textpassage, die beinahe wie ein Mantra klingt: „I’ll be the boy, You’ll be the girl, I’ll be the girl, You’ll be the boy, I’ll be the girl“. Was hat es damit auf sich? Ich dachte, wenn ich diese Wörter immer wieder wiederhole – Junge, Mädchen, Mann, Frau –, würde ich vielleicht die Grenzen dieser Begriffe im Vergleich zur tatsächlichen menschlichen Erfahrung deutlich machen. Wenn wir uns mehr in der Mitte des Geschlechterspektrums verorten würden, könnten wir vielleicht einen Weg finden, uns besser aufeinander zu beziehen.

Bei deinem Konzert neulich im Berghain hast du viel mit klassischen, männlich konnotierten Rockstarposen gearbeitet. Ein Kommentar auf die Situation von Frauen in der Musikindustrie? Ehrlich gesagt, habe ich in meiner Show nicht versucht, irgendwas zu imitieren: Ich habe nur versucht, eine freie physische Darstellungsform für die Musik zu finden. Am Ende des Tages sind wir alle Kunstschaffende, unser Geschlecht sollte dabei keine Rolle spielen. Ich würde gerne an den Punkt kommen, wo so was egal ist. Im Allgemeinen glaube ich, dass Frauen weniger zugetraut wird, bis sie beweisen, dass sie etwas können, während Männern mehr zugetraut wird, bis sie beweisen, dass sie eigentlich nichts können. Das ist ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss, und ich denke, dass viele Künstlerinnen das bereits tun. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Wie fühlst du dich als britische Künstlerin im Kontext von Brexit und konservativem Rollback in der Politik? Ich finde es beängstigend und deprimierend. Diese ganzen negativen Entwicklungen entstehen aus einem Klima der Angst. Bei drohenden oder tatsächlichen wirtschaftlichen Zusammenbrüchen geht es immer darum, dass die Leute einen Schuldigen brauchen. Angesichts von Leuten wie Donald Trump ist es aber wichtig, sich auch vor Augen zu halten, dass es viele wirklich kluge und weltoffene Jugendliche gibt. Es fühlt sich an, als habe die junge Generation ein größeres politisches Bewusstsein. Sie wissen einfach mehr über die Welt als ich damals als Teenagerin. Vielleicht ist das der Vorteil der sozialen Medien. Es gibt also noch Hoffnung.

Glaubst du, dass KünstlerInnen in dieser Situation etwas tun können, um ein größeres kritisches Bewusstsein zu schaffen? Ich denke, der ganze Sinn der Kunst ist es zu spiegeln, was in der Gesellschaft passiert. Ich glaube nicht, dass man künstlerisch arbeiten kann, ohne dabei auch in irgendeiner Weise politisch zu sein; selbst wenn es nicht so offensichtlich ist. Meine Platte zum Beispiel ist auf den ersten Blick nicht übermäßig politisch, sondern eher eine persönliche Erforschung von Geschlecht: Aber darüber zu singen, mit einer Frau zusammen zu sein und als Frau Lust ohne Scham zu empfinden ist durchaus in gewisser Weise politisch.

