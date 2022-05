Wieso verliebt sich Elise in eine Frau, nicht in einen anderen Mann? Immerhin sind lesbische Geschichten zwar unglaublich wertvoll, weil sie Diversität sichtbar machen, leider werden viele davon aber nicht unbedingt Bestseller.

Ist das so? Na, gut, dass ich das nicht wusste! Die Geschichte genau so zu erzählen war für mich ein Bedürfnis. Auch wenn ich sie vordergründig nicht einmal lesbisch nennen würde. In erster Linie geht es um den Schock, den Aufruhr und all die Wirren, die etwas Lebensveränderndes nach sich zieht. Dass es eine Frau ist, in die sich Elise verliebt, macht da kaum einen Unterschied, wird nie groß herausgestellt, die Bezeichnung „gay“ wird nur ein einziges Mal benutzt und das in einem Lied.

A propos Lied: Der englische Titel „Walk me to the Corner“ ist ein Zitat aus dem Leonard Cohen Song „Hey, that’s no way to say goodbye“. Es heißt, das sei sein versöhnlichstes Abschiedslied. Wieso hast du das gewählt?

Ich liebe dieses Lied, seit es mir in meinen 20ern ein Engländer in Griechenland vorsang. Wie jede große Kunst veränderte sich das Lied mit meinem eigenen Leben und bekam unterschiedliche Bedeutung zu unterschiedlichen Zeiten.

Für wen hast du „Bring mich noch zur Ecke“ geschrieben?

Zu allererst für mich. Aber ich hoffte auf eine Leserschaft im selben Alter wie Elise. Menschen mit einem Leben, in dem sie sich eingerichtet haben, und die wie Elise am Anfang des Buches glauben, sie müssten sich nur zusammenzureißen. Inzwischen weiß ich, dass auch Jüngere mein Buch lesen, die es noch einmal anders sehen. Jemand fand es sogar romantisch und das machte mich sehr glücklich.